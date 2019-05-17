ترامب يقترح إصلاحات بقانون الهجرة لجذب المتعلمين وأصحاب المهارات

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إجراء إصلاحات شاملة لسياسات الهجرة الأمريكية من شأنها أن تعطي الأفضلية للمتقدمين المتعلمين وأصحاب المهارات مع تعزيز المساواة واتاحة الفرص لجميع المتقدمين.

وقال ترامب إن النظام الحالي "معيب من الناحية الوظيفية" ومليء بالمشاكل، بما في ذلك تفضيل الأشخاص الذين لهم أحد الأقارب في الولايات المتحدة والسماح بالكثير من طلبات اللجوء "التافهة".

وتقوم الولايات المتحدة سنويًا بتسليم 1ر1 مليون تصريح أو "بطاقات خضراء"، ما يسمح لحامليها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن 66 بالمئة يتم منحهم بطاقات خضراء لأن لديهم قريب في الولايات المتحدة وأن 21 بالمئة يحصلون عليها بشكل عشوائي من خلال اليانصيب.

وأوضح أن هذا يعني أن الولايات المتحدة غير قادرة على إعطاء الأفضلية للأطباء أو الباحثين أو الطلاب المتفوقين، الذين يتخرجون في الجامعات الأمريكية، حيث يعود بعضهم إلى بلدانهم الأصلية لبدء أعمال كان من الممكن تأسيسها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض "نحن نقوم بعمليات تمييز ضد العبقرية"، مضيفا: "نحن نقوم بعمليات تمييز ضد التألق. لن نسمح بعد ذلك بحدوثها".

وقال إنه في ظل النظام الحالي، فإن 12 بالمئة فقط من الهجرة القانونية تستند إلى المهارة أو الجدارة.

ويهدف إصلاحه المقترح زيادة ذلك الرقم إلى 57 بالمئة على الأقل، وهو أمر قال إنه سيجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة على مستوى العالم مع ضمان بقاء البلاد موضع ترحيب.