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وزير المالية التايلاندي: الاقتصاد يمكن يتحمل نتائج الحرب التجارية الأمريكية الصينية

بانكوك - د ب أ
نشر فى : الخميس 16 مايو 2019 - 1:43 م | آخر تحديث : الخميس 16 مايو 2019 - 1:43 م

قال وزير المالية التايلاندي أبيساك تانتيفوراونج للصحفيين إن اقتصاد البلاد سوف يتمكن من تحمل التقلبات الناتجة عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية نظرا لأنه لايزال هناك مستوى عال من الاستثمار الأجنبي يدخل البلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس أن تايلاند لا يزال لديها حساب جار مرتفع وفائض تجاري.

وأوضح أبيساك أنه إذا أضافت الولايات المتحدة تايلاند إلى قائمة مراقبة المتلاعبين في العملة، لن يكون لهذا أثرا كبير على اقتصاد تايلاند بشكل عام نظرا لأن تايلاند تعتمد بشكل محدود على الولايات المتحدة الأمريكية.


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