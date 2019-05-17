وزير الخارجية الألماني يحذر من السقوط في دائرة النعرات القومية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من السقوط في حمأة النعرات القومية داخل أوروبا.

وقال ماس لصحيفة "راين-نيكر-تسايتونج" في عددها الصادر غدا الجمعة: "انتخابات البرلمان الأوروبي تمثل أهمية غير مسبوقة، فهي لا تقل شيئا في معناها عن أنها تشكل مستقبل أوروبا والاتحاد الأوروبي".

أضاف ماس بالقول: "سنجري الانتخاب يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري: فإما ننتخب من أجل أوروبا أو ضدها، من أجل التعاون الدولي أو الارتداد إلى حمأة القومية"، مشيرا إلى أن على الجميع أن لا يتركوا أوروبا في يد المرجفين بالخوف.

وأكد ماس قائلا: "كان هناك ما يكفي من دعوات اليقظة، فمن لم يستيقظ حتى الآن فهو غائب عن الوعي"، فهناك "هجوم كبير على القيم الأوروبية" من قبل الشعبويين والقوميين.

وقال ماس إن القدرة على التفاوض وأداء المهام في الاتحاد الأوروبي مهددة بشدة حين يتوافر إلى جانب الإمكانيات الدولية للهرب في الخارج- إضعاف القدرة الداخلية على التفاوض بالبرلمان الأوروبي أيضا من خلال الشعبويين اليمينيين.