عصام السقا بين ثلاثة وجوه: المشاركة فى أكثر من عمل بموسم واحد تجربة صعبة

• أقدم الوجه الآخر لهرم «الاختيار».. والشهيد البطل كان أكثر المجندين قربا من المنسى

• أبو جبل سبب مشاركتى فى «فرصة تانية»

• تلقيت دروسا فى اللعب بالنبوت من أجل «الفتوة»

يعيش الفنان الشاب عصام السقا، حالة من النشاط الفنى خلال هذا الموسم، حيث يشارك فى ثلاثة أعمال درامية، هى شخصية الشهيد المجند «هرم» فى مسلسل «الاختيار» الذى يتناول قصة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسى الذى استشهد فى عام 2017 فى أحداث كمين مربع «البرث» بمدينة رفع، أثناء تصدى قواته لهجوم إرهابى فى سيناء، كما يجسد دور «أبو ضيف» الهارب من الثأر فى مسلسل «الفتوة»، بينما يقدم شخصية «خالد» فى مسلسل «فرصة تانية»، ويقوم بحل أزمة تتعرض لها الشركة التى يعمل بها.

وفى حديثه لـ«الشروق» كشف عصام السقا عن كواليس أعماله هذا الموسم، وكيفية استعداده لتجسيد شخصية الشهيد «هرم» فى مسلسل «الاختيار»، والصعوبات التى تعرض لها، وكواليس العمل مع المخرج بيتر ميمى وأمير كرارة للمرة الثانية.

• كيف كان رد فعلك بعد اختيارك لمسلسل «الاختيار»، ومن الذى قام بترشيحك؟ وما انطباعك عن العمل؟

ــ مشاركتى فى الاختيار كانت مفاجأة بالنسبة لى، خاصة أننى تأثرت بحادث «البرث» فور وقوعه، وجاء ترشيحى للمسلسل عن طريق الفنان أمير كرارة، حيث كنت أول المرشحين من قبله لتجسيد أحد شهداء كمين مربع «البرث»، وهو الترشيح الذى سعدت به كثيرا لأنه لمسلسل يقدم ملحمة وطنية، ويجعل الشعب يعود لمشاهدة التلفزيون بكل سعادة، كما يذكر بشهداء الوطن وتضحياتهم.

• كيف كان استعدادك لشخصية الشهيد «هرم» فى «الاختيار»؟

ــ تواصلت مع زملاء الشهيد «هرم» الذين كانوا فى إجازة أثناء وقوع حادث «البرث» واستشهاده، وعلمت من خلالهم شخصية «هرم»، وكان محبوبا من الجميع وأكثر المجندين قربا من الشهيد العقيد أحمد صابر المنسى، وكان يرافقه فى المداهمات التى يقودها للقبض على العناصر التكفيرية، وحاولت ترتيب هذه المعلومات فى سياق منتظم لكى ينال رضى الجمهور وأهل الشهيد، وعلى الجهة الأخرى كان هناك تدريب على يد قادة ضباط الصاعقة على طريقة استخدام السلاح والمراحل التى يمر بها المجند خلال يومه، وطريقة حديثه، وتعامله مع القائد، بالإضافة إلى استعدادى البدنى كان من خلال ممارسة برنامج رياضى.

• ما هى الصعوبات أو المخاوف التى واجهتك فى «الاختيار»؟

ـ تجسيد شخصية الأبطال ليس سهلا، ومدى معاناتهم فى سيناء كنا نشعر بجزء قليل منها خلال التصوير ولكننا أدركنا قيمة تعرضهم للخطر والصعوبات لفترات طويلة، وشعرنا بالصدمة بعدما التقينا بزملاء الشهداء الناجين من الحادث أو الذين لم يتواجدوا فى الكتيبة لقضائهم إجازة فى هذا التوقيت، وحديثهم عن زملائهم وتحملهم الصعاب وحجم البطولة التى قدموها، والشىء الذى كنت حريصا عليه هو ظهور علاقة «هرم» بوالدته، وكان قبل استشهاده اتصل بها وطمأنها عليه وطلب منها أن تدعى له، وبعد نهاية المكالمة بدأت المعركة، وتواصلت مع والد هرم، وكان لديه ثبات انفعالى وقبوله لفكرة استشهاد ابنه، والحديث عنه باعتزاز وفرح، وكان حريصا على تقديم كل المعلومات لتخليد ذكرى شهداء «البرث».

• بعد اقترابك من شخصية البطل هرم كيف ترى علاقته بقائدة احمد المنسى؟

ــ «هرم» كان قريبا من القائد «المنسى» الذى كان يحبه كثيرا، وكان «المنسى» هو الأب الروحى لـ«هرم»، وتجمع بينهم علاقة حب كبيرة، وبشهادة زملاء «المنسى» أكدوا لنا أن علاقته كقائد بالجميع كانت طيبة ليس «هرم» بالتحديد، لكن «هرم» حصل على نصيب كبير من حب «المنسى» له، حتى وصل أنه الوحيد الذى علم عنوان منزل الشهيد «المنسى»، بالإضافة إلى أن «المنسى» كان دائم الحرص على سلامة أفراد كتيبته، وكان يتقدمهم فى المداهمات لكى لا يصاب أو يستشهد أحدا منهم قبله، وهو ما خلق حالة حب كبيرة له.

• كيف كانت كواليس العمل فى مسلسل «الاختيار»؟

ــ شعرنا بالفرح والسعادة طول فترة التصوير، وشعرنا أننا مجندون فى الجيش أثناء تصوير العمل، ولم يصل إلينا شعور أننا نصور مسلسل، وسيتأكد الجميع من ذلك عندما تبدأ حلقات كمين مربع «البرث» من الحلقة الثالثة والعشرين، وقصص الشهداء وثباتهم فى ملحمة «البرث» أصابتنا بأحاسيس مختلطة بين الخوف لتعرضهم لتفجير الكمين وتجمع 150 تكفيريا حول الكمين، وشعور بالفخر لثباتهم ودفاعهم عن الوطن حتى آخر نفس.

• ماذا عن العمل مع بيتر ميمى وأمير كرارة للمرة الثانية؟

ــ العمل معهم مريح وسهل، والمخرج بيتر ميمى لديه القدرة على الحصول على كل ما يريده من الممثل بكل سهولة وحب، ويجعل أى ممثل يقدم أقصى ما لديه بكل رضى وحب، كما أن الفنان أمير كرارة يقوم بمساعدة الجميع خلال أدوارهم ليظهروا بالشكل المطلوب وصورة جيدة، وحرصه على ظهور جميع المشاهد بنفس المستوى الذى يقدمه أبطال الصاعقة.

• كيف جاء ترشيحك لمسلسلى «فرصة تانية» و«الفتوة»؟

ــ جاء ترشيحى لمسلسل «فرصة تانية» عن طريق المؤلف محمد سيد بشير الذى يقدم معالجة درامية لسيناريو العمل، بعدما شاركت معه العام الماضى مسلسل «أبو جبل»، وتركت أثرا جيدا مع الجمهور، وضع اسمى فى أحد أدوار المسلسل، بينما جاء ترشيحى لمسلسل «الفتوة» عن طريق المؤلف هانى سرحان، بعد رؤيته أيضا لدورى فى مسلسل «أبو جبل».

• ما الصعوبات وهل كانت هناك صعوبات فى «فرصة تانية» و«الفتوة» كما فى الاختيار؟

ــ لم توجد صعوبات فى «فرصة تانية» والدور كان سهلا، بينما تركزت صعوبات «الفتوة» فى مشاهد الأكشن وطريق المشاجرة بـ«النبوت» كانت صعبة جدا وتفاصيلها عديدة، فضلا عن خطورتها، والاستعداد لمثل هذه المشاهد تم بعد تدريب على أيدى متخصصين.

• وكيف كانت تجربتك فى العمل بأكثر من مسلسل فى موسم واحد؟

ــ المشاركة فى ثلاثة أعمال يسبب ضغط عصبى كبير خاصة أن التصوير يستمر حتى منتصف شهر رمضان، لكنى عاشق للعمل الفنى، وسعيد بمشاركتى فى ثلاثة أعمال هذا الموسم، ويكون الأمر بالنسبة لى فى منتهى السعادة، وعند الانتهاء من التصوير ومشاهدتى لأدوارى أتناسى التعب خلال التصوير، وتغلب على السعادة.