من قال إن حياة الحمير صعبة؟ إنها بالغة الصعوبة؛ يستفيض الحمار فى كشف خبايا أسرار حياة بنى جنسه، فيقول إن الحمير حين تكبر لا تعرف سوى أمها؛ لأن الأم على الأرجح لا تعرف من هو الأب من فرط الانشغال والتعدد، إن العذاب الصامت الذى يتعرض له الحمار غالبا ما يقصر عمره على الأرض؛ لذا يكون جل ما يفكر به هو التناسل، كما أن الأب لا يقوم بتربية الأبناء، والحمار حين يكبر عن طور الجحش، لا يصير يعرف أمه، حتى أمه تصير بالنسبة له مخلوقة غريبة، وبرغم من أن هذا قد يبدو بمفاهيم البشر فوضى قاسية لا رحمة فيها، إلا أن الحمار انكشف له فيما بعد أن لها حكمة عظيمة.

ثم يستطرد حمارنا فى سرد قصته المشوقة، فيقول إنه كان عائدا ذات يوم مع سيده من تلك الحديقة المليئة بالفاكهة، محملا بسلتين من التين والعنب حين اشتد بهم الحر والتراب، فوقف الحمار يلهث من شدة التعب والحر، فأراحه سيده فى الظل جوار إحدى الخرائب، وجلس على الأرض يأكل وجبته من الفاكهة والخبز مستغرقا فى تأملاته، متمتما «أنىٰ يحيى هذه الله بعد موتها»، وهنا حدث شىء عجيب؛ يقول الحمار إن النعاس داهمها فجأة بشكل لم يستطيعا مقاومته، نوما ثقيلا طويلا خاليا من الأحلام ناما، لم يخرجا منه سوى عندما أحسا بوجود كائن عجيب يقف إلى جوارهما فى مرقدهما.

عندما تطلع إليه الحمار، أدرك أنه ليس من هذه الأرض؛ بل مصنوع من نور جليل، سمع الحمار الكائن يسأل سيده: «كم لبثت نائما يا «عزير»؟، لم يسمع جواب سيده لكنه رأى الكائن ينفى ما قاله، وأتبعه بالقول: «بل لبثت مائة عام»، وتابع الكائن: «انظر إلى حمارك الميت يا عزير، انظر كيف استحال جسده إلى تراب، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا للحياة»، ثم وجه له الكائن أمرا مباشرا أن «انهض أيها الحمار الميت منذ مائة عام».

وهنا نهض الحمار من سباته العميق، فوجد سيده ينظر إليه مندهشا مرتعشا، وقال: «أعلم أن الله علىٰ كل شىء قدير»، نظر الحمار حوله فوجد أن الطعام ما زال على حاله لم يفسد، ووجد سيده منخرطا فى صلاة عميقة، وحين فرغ منها ركب على ظهره واتجه به عائدا إلى القرية، وهنا كانت المفاجأة.

لم يكن هناك قرية، تغير شكل البيوت وملابس الناس، ولاحظ الحمار أن هذا النوم قد فصل بينه وبين جنس الحمير فصلا نهائيا؛ فكانت الحمير تقترب منه ثم تنهق خوفا وتبتعد، وعندما أعلن سيده أنه قد صحا من الموت بعد مائة عام، لم يصدقه أهل القرية وسخروا منه، ولكنهم دلوه على بيت أولاده وأحفاده كما طلب على أية حال، فوجد «عزير» عندما بلغ البيت أن أصغر أحفاده قد بلغ الستين من العمر، بينما كان عمر «عزير» نفسه خمسين عاما فقط، وحاول الجد أن يقنع الحفيد جاهدا بصلة قرابتهما لكنه لم يصدقه، لم يصدق أحد حتى أتت «هانم» التى أقبلت حين سمعت عن عودة «عزير» تجر جسدها المحطم وأعوامها المائة وعشرين، عجوز عمياء كانت فى حين أنها كانت تبلغ من العمر عشرين عاما فقط حين خرج «عزير» مع حماره من القرية.

يقول الحمار إنه عندما رآها تعرف على رائحتها، وأسرع إليها ينهق مسرورا، أما هى فأخذت تبكى وتقول إن «عزير» كان مستجاب الدعاء، فلو كان هو فليدعو ربه أن يخرجها من العمى، وقد كان، وحينما استردت «هانم» بصرها ورأته، ارتمت على قدميه تقبلهما وتبكى، وشاركها الحمار البكاء.

ثم يقول الحمار إن أحفاد «عزير» سألوه عن مكان ما فى البيت كان جدهم يخفى به نسخة من التوراة، لم يستطيعوا العثور عليها أبدا، فلو كان هو «عزير» الحقيقى، ترى أين خبأها؟ فأجابهم نبى الله أن النسخة محفوظة فى جذع شجرة قديم مهجور ثم قادهم إليها بنفسه، ومد يده الشريفة داخل الجذع فأخرج منه ما تبقى من صفحات التوراة فتصاعدت أمارات الدهشة والسرور بين الناس.

ووسط التفاف الناس حول «عزير»، واحتفائهم به، فضل حمارنا الابتعاد عن المشهد والانفراد بنفسه قليلا، ولكنه سمع فى وقفته هذه أحد اليهود وهو يقول لزميله: «إن عزير ابن الله»، فارتعدت فرائصه من الهول، وهو السر الذى دفعه لكتابة مذكراته، لتكون شاهدا على ما حدث أمام محكمة التاريخ.