غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة حالة عدم استقرار الطقس بسفاجا

وجهت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، باستمرار انعقاد غرفة عمليات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة ورفع تقرير إلى المحافظة بكل المستجدات.

وأوضحت المغربي أنه بناءاً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة واحتمالية سقوط أمطار، تم تشكيل غرفة علميات بمقر الوحدة المحلية بسفاجا لموجهة توابع سوء الحالة الجوية.

وأضافت رئيس المدينة أن الغرفة تتواصل مع كافة الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنهاز