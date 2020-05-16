لاعب مصري يشارك في انطلاقة البوندسليجا وسط جائحة كورونا

ظهر لاعب مصري في انطلاقة منافسات الدوري الألماني، اليوم السبت، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جلس عمر مرموش، المحترف المصري في صفوف فريق فولفسبورج، علي مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه أمام أوجسبورج ضمن منافسات الجولة 26 من البوندسليجا.

بدأ مرموش -21 عاما- رحلة احترافه الأوروبي في صيف 2017 عندما انتقل من صفوف وادي دجلة إلى فولفسبورج.



يذكر أن البوندسليجا هى أول مسابقة كروية تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف التي استمرت قرابة الشهرين، بسبب أزمة جائجة فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي في جميع دول العالم.



ويتصدر بايرن ميونخ جدول مسابقة البوندسليجا برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.