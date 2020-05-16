كندا تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو، في كلمة ألقاها اليوم السبت: "وزارة الصحة الكندية صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية في كندا للقاح محتمل ضد فيروس كورونا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح ترودو أن "الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا".

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "في حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه وتوزيعه هنا، في بلادنا".

وتعتبر كندا الدولة الـ14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ 74993حالة، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ5595 حالة.