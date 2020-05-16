نائب مدير «حميات إمبابة»: التزام المواطن يمثل 80% من جهود مكافحة كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه إذا تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لكورونا التي تقرها الدولة فسيتم إحراز تقدم جيد جدًا في نسبة الإصابات بالفيروس المستجد.

وأصاف في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز»، صباح اليوم السبت، أن المناطق غير الملتزمة بحظر التجول هي التي تنشر وباء كورونا بشكل أكبر، لافتًا إلى أن التزام المواطن المصري يمثل 80% من المجهود المطلوب للقضاء على فيروس كورونا.

وناشد بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسيل اليدين بالمياه والصابون ومنع التجمعات وعدم إقامة الحفلات والعزومات، منوهًا بأن حامل الفيروس الذي لم تظهر عليه أعراض الإصابة هو الأكثر خطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 21 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 ألفًا و228 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 3363 حالة، من ضمنهم 2799 متعافيًا.