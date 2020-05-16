تعرضت محافظة الوادي الجديد إلى سقوط أمطار شديدة بجانب ظهور سحب كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الإستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو ظهور عواصف ترابية فى ظل عدم إستقرار الطقس.

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة جميع مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن المحافظة شهدت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط امطار وسط رياح متوسطة.