سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة في مدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، دون وقوع أية إصابات بشرية بينما التهمت النيران محتويات الشقة.

كانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بمدينة نصر، وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث سيطرت على النيران قبل أن تمتد إلى باق الشقق السكنية المجاورة.

وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.