وفد «الحرية المصرى» يزور أسرة الشهيد محمد ابراهيم سعفان بالبحيرة

قام وفد من أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بمحافظة البحيرة، بزيارة لمنزل البطل محمد إبراهيم سعفان شهيد بئر العبد بمدينه العريش بمحافظه شمال سيناء لتكريمه وتخليد ذكراه وتقديم خالص المواساة لأسرة الشهيد، وتم إهداء درع الحزب وهدية تذكارية لوالدته ووالده داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أعضاء وفد أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى، أن مصر بداية من الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى لايمكن أن تنسى أبطالها الشهداء من صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، مؤكدين أن مصر لن تهدأ لها بال حتى يتم تحرير أرض سيناء الغالية وجميع أنحاء البلاد من رجس ودنس الإرهاب والإرهابيين.

وطالب وفد الحزب، من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إطلاق اسم الشهيد البطل " سعفان " على إحدى المدارس بمحافظة البحيرة تكريما وتخليدا له، معربين عن ثقتهم فى استجابة المحافظ لاقتراح حزب الحرية المصرى.