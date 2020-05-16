قال كفين تراب، حارس مرمى نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، إن أزمة كورونا تركت آثارا كبيرة على حياته الخاصة.

وفي مقابلة مع بوابة "سبورت بوتسر" الرياضية، قال تراب" كانت حياتي الخاصة في طليعة الأشياء التي قيدت بشدة لأن خطيبتي كانت في باريس عندما تم غلق الحدود، ونظرا لأنها برازيلية، زاد هذا من صعوبة تنقلها داخل أوروبا".

يذكر أن خطيبة تراب هي عارضة الأزياء البرازيلية ايزابيل جولارت. ويقيم تراب منذ بداية أزمة كورونا في فرانكفورت حيث يتعين على لاعبي الفريق قضاء أسبوعين قيد الحجر الصحي بعدما أعلن النادي في الحادي والعشرين من مارس الماضي أن نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس، أثبتت إصابة لاعبين اثنين من الفريق بكورونا.

وأضاف تراب/29 عاما/:" وهكذا لم نلتق منذ بدء القيود السارية وحتى الآن، وهذا وقت طويل للغاية".