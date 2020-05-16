الأكثر قراءة
النائب العام يأمر بحبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع
مصادر لـ«الشروق»: سحب خطة التعايش مع كورونا لعرضها على لجنة إدارة الأزمة
تفحم 8 سيارات واحتراق مطعم وقاعات أفراح بالكامل في حريق كفر الزيات
نادي القضاة: إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بكورونا وحالاتهم مستقرة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، مفاده: هل ارتداء العدسات اللاصقة حرام؟
وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، إن ارتداء العدسات اللاصقة ليس حرامًا، بل جائزًا.