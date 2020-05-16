 فيديو.. هل ارتداء العدسات اللاصقة حرام؟ الإفتاء تجيب - بوابة الشروق
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فيديو.. هل ارتداء العدسات اللاصقة حرام؟ الإفتاء تجيب

أسماء الدسوقي
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 6:33 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 6:33 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، مفاده: هل ارتداء العدسات اللاصقة حرام؟

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، إن ارتداء العدسات اللاصقة ليس حرامًا، بل جائزًا.

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