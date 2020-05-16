مكتبات الشارقة العامة تقدم مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية الافتراضية

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية افتراضية عن بُعد عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) بهدف فتح نافذة تواصل رمضانية مع جمهور القراء وروّاد الكتاب والمعرفة في ظلّ الظروف الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وتستضيف المكتبات في أولى الندوات التي تقام مساء اليوم السبت تحت عنوان "أسرار القراءة المنزلية" مع المحاورة زينة خالد، والضيفة الإعلامية "دانا أبو لبن"، التي ستتطرق للحديث عن كيفية اختيار الكتاب المناسب للقراءة، وستعرّف بأهم الخطوات الواجب اتباعها لاختيار العناوين المفيدة، كما ستقدم أبو لبن خلال الجلسة بعض الخطوات التي تساعد الجمهور على القراءة السليمة واختيار المضامين التي تسهم في الارتقاء بفكرهم وثقافتهم.

وسيكون الجمهور على موعد غدا الأحد مع جلسة بعنوان "سيكودراما" (فن التعامل مع المواقف بلعب الأدوار)، تقدمها مدرب الحياة عبير وكيل التي ستعرّف ضيوفها بهذه التقنية التي تعد واحدة من أحدث تقنيات التواصل والدعم النفسي الهادفة والتي تعتمد على فنّ الدراما في معالجة الأشخاص من خلال منحهم القدرة على تفريغ مشاعرهم وانفعالاتهم عبر أداء أدوار تمثيلية لها علاقة بالمواقف التي يعيشوها.