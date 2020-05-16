وزير التعليم العالي الجزائري يعلن عودة الدراسة بالجامعات أواخر أغسطس

أعلن وزير التعليم العالي الجزائري، شمس الدين شيتور عودة الدراسة في الجامعات بصفة عادية أواخر أغسطس المقبل، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء السبت.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد قرر في 12 مارس الماضي غلق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط «الإعدادي» والثانوي والجامعات حتى انتهاء العطلة الربيعية، كإجراء احترازي للحد من تفشي كورونا المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى أكثر من 6629 ألف حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 536.

وتجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم أكثر من أربعة ملايين و600 ألف شخص، فيما تخطت أعداد الوفيات 308 آلاف.