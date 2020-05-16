ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 6402

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ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، أنها سجلت 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى 6402، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأضافت وزارة الصحة أن 15 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية وتعافى 32 آخرين، وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس الآن 168 حالة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 745.

ودعا مسؤولو الصحة مرة أخرى الأفغان لأخذ الفيروس على محمل الجد للحد من انتشاره.

يأتي ذلك بعد تخفيف الإغلاق في مدن، من بينها مزار الشريف بإقليم بلخ شمال البلاد.

وحتى الآن، تم اخضاع 21969 شخصا للاختبار في البلاد.