مستثمرون يهجرون السياحة إلى استثمارات أكثر أمانا

بدأ عدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع السياحة الاتجاه إلى الاستثمار فى قطاعات أخرى مثل قطاعات الصناعات الغذائية الأقل تضررا من أزمة كورونا.

ويعكف المستثمرون على دراسة المقترحات التى قدمتها لهم مكاتب الأبحاث المتخصصة فى تقديم دراسات جدوى لفرص الاستثمار فى قطاعات الصناعات الغذائية والعقارات ومواد البناء.

وقرر المستثمرون وقف ضخ استثمارات جديدة فى قطاع السياحة خلال العام الحالى حتى تنتهى تماما تداعيات أزمة جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة للقطاع وأدت إلى هروب عدد من العاملين به إلى قطاعات أخرى أكثر أمانا.

وكشف إعصار جائحة كورونا أن القطاع السياحى أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة التى من الممكن ان تستمر طويلا، وأنه مطالب بعلاج هشاشة إدارة الأزمات التى يتعرض لها بصفة مستمرة، بالاضافة إلى أن التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد ستغير مفهوم التسوق والسفر والعمل لسنوات قادمة.

وقال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة إن قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن هذه الازمة كشفت أن اختيار المقاصد السياحية فى ظل كورونا سيعتمد على مدى جدية الإجراءات الصحية فى كل مقصد وأيضا سوف ينطبق هذا على خطوط الطيران، فاختيار شركة الطيران للسفر سيعتمد على مدى جدية الإجراءات الصحية لدى الشركة والدولة التى تملكها وأن هذه الاجراءات مكلفة للغاية.

وأشار سلطان إلى أن استئناف حركة السياحة الداخلية لن تحدث فرقا فى هذه الظروف خاصة مع انعدام الثقه لدى المواطن من ناحية جاهزية المنشأة الفندقية وقائيا.. لافتا إلى أن تسويق المنتج السياحى المصرى لابد أن يكون من خلال تسويق المدن السياحية بطريقة منفصلة وببرامج محددة بعد التأكيد على الإجراءات الصحية والوقائية لكل مدينة، وإعلان هذه الإجراءات لوسائل الاعلام العالمية.

وأرجأت شركات عالمية ومحلية ضخ استثمارات جديدة أو افتتاح مشروعات فى قطاع السياحة بعدد من المدن السياحية المصرية سواء فى المناطق أو المراكز السياحية القائمة بطول شاطئ البحر الاحمر وخليج العقبة أو المناطق المستحدثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين ومطروح، وذلك بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.