الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ عدة قرارات إزالة بالمحافظات.

وفي أسيوط تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمركز شرطة القوصية.

وفي بني سويف تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي شرطة ببا والواسطي.

وفي المنوفية تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي القليوبية تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمركز شرطة قليوب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.