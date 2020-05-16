سقوط شخصين بحوزتهم 175 طربة حشيش في مطروح

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن مطروح من ضبط شخصين وبحوزتهم 175 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائهم بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط شخصين لأحدهما معلومات مسجلة تخصصا في الاتجار بالمخدرات خاصةً مخدر الحشيش، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو، مبلغ مالي،هاتف محمول).

كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل) تخصص في الاتجار بالمخدرات خاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو،مبلغ مالي).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و350 ألف جنيه قريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.