وزيرة البحث العلمي الألمانية تحذر من نسيان استمرار وباء كورونا

حذرت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك، مواطني بلادها من نسيان أن جائحة كورونا لا تزال مستمرة، وذلك رغم تخفيف إجراءات المكافحة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "نحن ننشغل حاليا للغاية بمتى يمكن تخفيف القيود الحالية وكيف، أنا متفهمة أن القيود كانت قاسية ومهددة لوجود الكثيرين، لكننا ننسى قليلا أن الفيروس لم ينته بعد".

وأضافت كارليتسك: "الإصابات بمرض كوفيد-19 تكون أعراضها حادة للغاية أحيانا، كما أننا لا نعلم الكثير عن الأضرار الدائمة المحتملة الناجمة عن الإصابة بالمرض".

وأكدت الوزيرة أنه يتعين على الجميع لذلك أن يعوا أن الالتزام بقواعد السلامة الصحية والمسافة الآمنة شرط للاحتفاظ بإجراءات التخفيف ومواصلتها، قائلة: "حريتنا التي عادت تتوقف على انضباطنا - في النظافة والمسافة الآمنة وارتداء الكمامات".