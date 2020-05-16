بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «الاختيار»، برصد حالة الحزن التي عمت على الكتيبة 103، بعد استشهاد العقيد «رامي حسنين» قائد الكتيبة، وحالة الحزن التي شعر بها «المنسي» وتذكره أخر لقاء بينهما، فيما يعدد «عشماوي» لـ«عمر رفاعي سرور» التي نتجت عن استشهاد «حسنين» وأنه كان من أفضل قادة الصاعقة.

ويتم نقل «المنسي» للكتيبة 103 ويسافر إلى سيناء ليستلم عمله بها كما يعد الجنود بأخذ حق الشهيد «رامي حسنين»، كما يعرف من أصدقائه أخر التطورات التي تحدث بالمنطقة، بينما تصل أخبار تعيين «المنسي» إلى التكفيريين، والذين وصفوا قدوموه أنه ليس به خير لهم أو له، فيما يستبشر الجنود بالكتيبة 103 بقدوم «المنسي» وأن كل من خدموا معه يقولوا عنه أنه رجل جيد، ويحرص على سلامة وراحة جنوده.

ويأتي «الشيخ حسان» إلى «المنسي» ويهنئه بعودته لهم، وهو الرجل الذي وسبق أن أبلغه عن أبن شقيقه الذي كان يساعد التكفيريين، ويخبره هذه المرة بأنه عرف الشخص الذي وضع العبوة الناسفة التي كانت السبب في إستشهاد العقيد «رامي حسنين»، ويدعى «خلف» وأنه يختبئ بقرية مفخخة من جميع الإتجاهات وأن القناصة منتشرين على الأسطوح وأن مهاجمتها بالطائرات ستكون صعبة لأنهم وسط الأهالي.

ويتصل «عشماوي» بـ«عماد» ليطمئن على سير العمليات في مصر، ويخبر «عمر رفاعي سرور» أنه خائف من تواجد جميع خطوط التواصل بيد «عماد» وأنه يجب أن يمسك شخص أخر بزمام هذه الأمور، ويقرر تعيي زوج شقيقته لهذه المهمة، لأنه متربي على يد الأخوان وأنه يستطيع التخفي والعمل دون أن يلحظ أحد ذلك عليه.

ويضع «المنسي» خطة ليدخل إلى المكان الذي يختبئ به «خلف» وسط التكفيريين، بدون قوات أو جنود لكي لا تكون الخسائر كبيرة، ويذهب إلى «خلف» ويخبره أنه يريده في مهمة ثم يختطفه ويقبض عليه لتحقق معه المخابرات الحربية، وردا على ما حدث يقوم التكفيريين بإختطاف «الشيخ حسان».

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.