في أولى تجاربها كمذيعة، انطلق برنامج البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف "على هوى ريموشكا" والذي يذاع على قناة تونسنا في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستضيف ريموشكا على مدار الحلقات عدد من أعلام المجتمع العربي بينهم رائد الطب الباطني حسام موافي، ووزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي.
عُرفت ريموشكا كواحدة من "الفاشون بلوجرز" في الوطن العربي، وتسلط في تجربتها الجديدة الضوء على حياة عدد من أعلام المجتمع المصري والتونسي، والذين كان لهم أثر كبير في أوطانهم وحققوا نجاحا عالميا، ففي أولى حلقات البرنامج تستضيف وزير السياحة رينيه طرابلسي، وعلى المستوى المصري تستضيف الدكتور حسام موافي، والذي اختارت تصوير حلقته على يخت الملك فاروق بأسوان.
يعتبر البرنامج عبارة عن رحلة من داخل كل بلد عربي وحوار مع واحد من أهم ابنائها، والذي يعد قدوة لشبابها، كما أنهم يستعدون لتصوير جزء ثاني من البرنامج بعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية عند عرضه في تونس، على أن تتناول حلقات البرنامج سيرة عدد من أعلام مصر والخليج.