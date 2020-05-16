 «على هوى ريموشكا».. برنامج ريم الطايف يجمع أعلام المجتمع المصري والتونسي في رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«على هوى ريموشكا».. برنامج ريم الطايف يجمع أعلام المجتمع المصري والتونسي في رمضان


نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 4:22 ص
في أولى تجاربها كمذيعة، انطلق برنامج البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف "على هوى ريموشكا" والذي يذاع على قناة تونسنا في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستضيف ريموشكا على مدار الحلقات عدد من أعلام المجتمع العربي بينهم رائد الطب الباطني حسام موافي، ووزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي.
 
عُرفت ريموشكا كواحدة من "الفاشون بلوجرز" في الوطن العربي، وتسلط في تجربتها الجديدة الضوء على حياة عدد من أعلام المجتمع المصري والتونسي، والذين كان لهم أثر كبير في أوطانهم وحققوا نجاحا عالميا، ففي أولى حلقات البرنامج تستضيف وزير السياحة رينيه طرابلسي، وعلى المستوى المصري تستضيف الدكتور حسام موافي، والذي اختارت تصوير حلقته على يخت الملك فاروق بأسوان.
 
يعتبر البرنامج عبارة عن رحلة من داخل كل بلد عربي وحوار مع واحد من أهم ابنائها، والذي يعد قدوة لشبابها، كما أنهم يستعدون لتصوير جزء ثاني من البرنامج بعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية عند عرضه في تونس، على أن تتناول حلقات البرنامج سيرة عدد من أعلام مصر والخليج.

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