في أولى تجاربها كمذيعة، انطلق برنامج البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف "على هوى ريموشكا" والذي يذاع على قناة تونسنا في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستضيف ريموشكا على مدار الحلقات عدد من أعلام المجتمع العربي بينهم رائد الطب الباطني حسام موافي، ووزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي.

في أولى تجاربها كمذيعة، انطلق برنامج البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف "على هوى ريموشكا" والذي يذاع على قناة تونسنا في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستضيف ريموشكا على مدار الحلقات عدد من أعلام المجتمع العربي بينهم رائد الطب الباطني حسام موافي، ووزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي.

في أولى تجاربها كمذيعة، انطلق برنامج البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف "على هوى ريموشكا" والذي يذاع على قناة تونسنا في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستضيف ريموشكا على مدار الحلقات عدد من أعلام المجتمع العربي بينهم رائد الطب الباطني حسام موافي، ووزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي.