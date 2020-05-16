الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم

قال أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (770) والتى انعقدت، اليوم السبت، وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

وأضاف أن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر في استكمال منظومة القطاع الطبي بالجامعة، وهو القطاع التي توليه الجامعة اهتمامًا كبيرًا لما له من دور فعال في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم.

وأوضح أنه جار الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بالكلية، إضافة إلى توفير الكوادر البشرية اللازمة للكلية المقترح تواجدها داخل المجمع الطبي الجديد بالجامعة، وذلك تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الدراسة بالكلية الجديدة.