توقعات بتمديد الهند للإغلاق أسبوعين آخرين

أفاد تقرير إخباري بأن الهند قد تمدد غدا الأحد الإغلاق المفروض على نطاق واسع لمدة أسبوعين آخرين حتى 31 مايو، بينما ستخفف بعض القيود المفروض على النقل العام والرحلات الداخلية.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلا عن مسؤولين لم يتم تسميتهم من وزارة الشؤون الداخلية، أن البلاد قد تسمح لأصحاب العربات "ريكشاو" الأوتوماتيك والمواقع الإلكترونية الخاصة بالسيارات الأجرة "التاكسي" بالعمل بحد أقصى راكبين اثنين وسوف تسمح بتسيير رحلات جوية داخلية على مسارات مختارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

وسوف تستند الإرشادات الجديدة إلى ردود فعل من الحكومات المحلية التي سوف تُمنح حرية تحديد مناطق الاحتواء على حسب شدة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب الصحيفة.

وقال التقرير إن هذا التمديد سوف يكون الثالث منذ إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإغلاق أول مرة في 25 مارس.