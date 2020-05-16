مسؤولو أمن روس يكشفون عن موجة تهديدات لعيادات ومطار في موسكو

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كشف مسؤولو الأمن الروس، عن سلسلة من التهديدات بالقنابل استهدفت عيادات علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا ووسائل النقل العام وأحد المطارات في موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولي أمن روس قولهم إنه لم يتم تطهير العيادات المتضررة، لكن تم تفتيشها بدقة. وهناك تهديدات أيضا ضد مطار "دوموديدوفو" في المدينة.

وكانت روسيا شهدت موجة مستمرة من التهديدات بالقنابل لأكثر من عام.

وحتى الآن لم يتم العثور على أي قنبلة، لكن التهديدات سببت في حالة من الارتباك.

واستهدفت التهديدات أمس الجمعة، 6 رحلات جوية بمطار دوموديفو .

وتم نقل عشرات الآلاف إلى مكان آمن بسبب التهديدات.

ولم يعرف مصدر التهديدات المجهولة، التى وصل معظمها عبر البريد.