في حادثة أثارت ردود فعل قوية حول أفعال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جديد، انتشر مقطع فيديو بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا يظهر جونسون، الذي تعافى، مؤخرا، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يخرج للصحفيين من منزله بملابسه المنزلية وبعض أكواب الشاي كي يضيفهم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله بوسائل التواصل على رأسها "فيسبوك"، رئيس الوزراء البريطاني وهو يرحب بالصحفيين ويقدم لهم الشاي والوجبات الخفيفة، وانتشرت مزاعم أن جونسون دعا الصحفيين بعد أن نجح في التغلب على فيروس كورونا.

وكتب أحد المعلقين على مقطع الفيديو: "زار بعض الصحفيين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد أن تعافى من مرضه، يبدو منزله كوخًا عسكريًا مهجورًا قديمًا بجدران من الطوب القديم جدًا، الطريق ضيق وغير مبلط، فقط مثل الناس العاديين، يعيش في حارة ضيقة، كانت غرفة المعيشة صغيرة جدًا، لذلك أخرج صينية شاي للمراسلين بكؤوس مختلفة، وقابلهم بشعر مشوه وملابس غير رسمية، ولكن بابتسامة واثقة من رئيس الوزراء".

ولكن، مقطع الفيديو أثار موجة جديدة من الجدل والانتقادات لرئيس الوزراء البريطاني، الذي تعافى مؤخرا من المرض الذي كان يبقيه في العناية المركزة بين الحياة والموت، واتهمه العديد من المواطنين "بالاستهتار بالمرض كالعادة".

هل قابل رئيس الوزراء البريطاني الصحفيين وقدم لهم الشاي بعد تعافيه من فيروس كورونا؟

بالتحقق من الفيديو، وباقتصاص بعض الصور منه والبحث عنها على صور جوجل، وجدت شبكة "ريبابلك ورلد" الهندية أن مقطع فيديو الذي يظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرحب بالصحفيين أمام منزله بعد شفائه من فيروس كورونا ليس مزيفا ولكنه مضلل، فهو لا علاقة له بتعافي رئيس الوزراء البريطاني من فيروس كورونا.

فمقطع الفيديو المنشور يعود لعامين مضوا، إذ تم تصويره في أغسطس 2018، في وقت لم يكن فيه بوريس جونسون حتى رئيس وزراء المملكة المتحدة، وإنما كان وزير الخارجية البريطاني، وبالطبع لم يكن هناك أي مخاطر للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العالم في أواخر عام 2019.

وتم تسجيل الفيديو، في 13 أغسطس 2018، عندما أدلى وزير الخارجية بوريس جونسون بتعليقات ضد البرقع ثم استجوبه الصحفيون في مكانه، وعلى الرغم من أنه تجنب جميع الأسئلة من الصحفيين ولم يدلى بأي تصريحات لأسئلتهم، إلا أنه قدم لهم الشاي والوجبات الخفيفة بنفسه.