أعلنت شركة بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية للسنة الماضي بلغت 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 64ر32 مليون دولار أمريكي) بنسبة نمو تفوق 307 بالمئة مقارنة بأرباح عام 2018 التي بلغت 35ر2 مليون دينار (نحو 99ر7 مليون دولار).

وقالت البورصة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن ربحية السهم بلغت 5ر48 فلس مقارنة بـ 5ر14 فلس في عام 2018.

وأوضح البيان أن إجمالي أصول الشركة بلغ حوالي 19ر36 مليون دينار (نحو 123 مليون دولار) أي بزيادة بلغت نسبتها 41 بالمئة مقارنة بعام 2018 إذ بلغ إجمالي الأصول حينها 6ر25 مليون دينار (نحو 04ر87 مليون دولار).

وأشار إلى أن حقوق المساهمين ارتفعت من 5ر22 مليون دينار (نحو 5ر76 مليون دولار) في عام 2018 إلى 1ر32 مليون دينار (نحو14ر109 مليون دولار) في عام 2019.

وذكر أن إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى زادت بنسبة 4ر58 بالمئة لتبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دينار (نحو 51 مليون دولار) في حين بلغت قيمة الربح التشغيلي 8 ملايين دينار (نحو 2ر27 مليون دولار) ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجل في عام 2018 الذي بلغ 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي قوله إن الارباح هي الأعلى للشركة منذ تأسيسها وقد جاء ذلك نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق.

وأضاف الحميضي أن الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي طبقتها الشركة أدت إلى ارتقاء السوق الكويتي كما ساهمت في عمليات التداول خلال العام حيث أغلق (مؤشر السوق العام) بارتفاع بلغ 68ر23 بالمئة بينما سجل (مؤشر السوق الأول) مكاسب بنسبة 44ر32 بالمئة مما جعله يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2019.