الطيران المدني العراقي تنفي منحها موافقات لشركات لاستئناف رحلاتها

نفت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم السبت منح أي موافقات رسمية إلى شركات الطيران، لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى البلاد.

وذكرت السلطة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنها توضح للرأي العام ولاسيما المواطنين العالقين في الخارج بأنها تبذل جهودا ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى بلدهم في أقرب وقت.

وأكدت التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا ) بخصوص ذلك.

وأضافت أن ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة والمصداقية بصلة حيث تعتمد السلطة الوضوح والشفافية في آلية مخاطبتها الرسمية باعتبار ذلك أساس في عملها وتواصلها مع السلطات والمنظمات الدولية للطيران.