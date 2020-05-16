فليك: لم ألتق أولادي وأحفادي منذ عشرة أسابيع بسبب كورونا

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قال هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، إن أزمة كورونا جعلته يفتقد جزءا من عائلته بشكل قوي.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فليك" الشيء الأصعب أنني افتقدت الالتقاء مع عائلتي".

وأوضح فليك" زوجتي هنا طوال الوقت، لكنني لم أر أولادي وأحفادي بشكل مباشر منذ عشرة أسابيع، فقد كان هناك حظر سفر في بافاريا".

وأضاف فليك أن الاتصال عبر الفيديو ليس بديلا :" فالوقت على تطبيق فيس تايم جميل وجيد ولكنني افتقدت هذا الأمر بشدة (الالتقاء مع الأبناء والأحفاد)".