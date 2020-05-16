لايبزيج يتعادل أمام فرايبورج في الدوري الألماني

تعادل فريق لايبزيج مع فريقه فرايبورج بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، الذي عاد استئنافه مرة أخرى بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأحرز مانويل جولد الهدف الاول لفرايبورج في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 77 نجح يوسف بولسن في إدراج هدف التعادل للايبزيج.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدف الفوز لفرايبورج الذي سجله روبين كوخ بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

بهذا التعادل رفع لايبزيج رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث، فيما رفع فرايبورج رصيده للنقطة 37 في المركز السابع