هل تبلغ المستشفيات الأمريكية عن إصابات أكثر لتتلقى دعما أكبر؟

أدى انتشار جائحة فيروس كورونا في دول العالم، وسط خوف وهلع وترقب المواطنين المعزولين في منازلهم، إلى انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة؛ التي عززها تواجد الناس على الإنترنت وعدم خروجهم حتى من المنازل لرؤية بعض الحقيقة، أو الانشغال عن المعلومات وتصديق الادعاءات الكاذبة والمزيفة.

كان آخر تلك الادعاءات المزيفة تدور حول تسابق المستشفيات الأمريكية للإعلان عن تزايد عدد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا داخل أروقتها؛ للحصول على المزيد من الدعم المادي والمعنوي.

وانتشرت الادعاءات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ثارت حالة من الجدل والقلق في الأوساط الأمريكية، وتخوف المواطنين بشأن المزاعم بأن المستشفيات تُسيئ الإبلاغ عن حالات الإصابة والوفاة، دون الاهتمام بشعور المواطنين أو المرضى.

وظهرت معظم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب مقابلة مع السناتور سكوت جينسين، عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إذ اقترح السيناتور أن كل مصاب بفيروس كورونا لدى المستشفيات سيتم دفع 13 ألف دولار للمساعدة في علاجه، وإذا اضطر المريض لاستخدام جهاز التنفس الصناعي فسيتم دفع 39 ألف دولار.

ولكن، بتقصي الحقائق والإسناد إلى المتخصصين، وجد موقع "فاكت تشيك دوت أورج" التابع لجامعة بنسلفانيا، أن الادعاءات والمزاعم حول اختلاق المستشفيات لحالات إصابات ووفيات بالفيروس كاذب ومضلل، إذ نفى جيه بي سيلفرز أستاذ التمويل الصحي في جامعة كيس ويسترن ريزيرف صحة المزاعم المنتشرة.

وقال الأستاذ الجامعي: "لا يوجد دليل على الإطلاق بشأن الادعاءات المنتشرة، إنها نظرية مؤامرة من البداية، بسبب إعلان الحكومة عن توفير مساندات إضافية للمستشفيات التي تكافح المرض"، مضيفا أن دعم المستشفيات ليس فضلا، وإنما حق منحه لهم قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا "كيرز"، والذي يهدف إلى معالجة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، كتوفير بعض الأموال الإضافية للمستشفيات التي تواجه الوباء.

وينص قانون "كيرز" على توفير تمويل لإغاثة المستشفيات يصل إلى زيادة 20%، تساهم في علاج المصابين وتعويض مرضى الرعاية الطبية الذين أصيبوا بالفيروس خلال أداء عملهم، كما أنها للمساعدة في تعويض المستشفيات عن علاج المرضى غير المؤمن عليهم.

وأكد الأستاذ الجامعي، أن الإيرادات انخفضت في المستشفيات بسبب تعليق الإجراءات الانتخابية لعدة أشهر، والتي أثرت على المساعدات التي تأتيها من المرشحين، موضحا أن تضخيم المستشفيات لعدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا ليس هدفا، ولن يجلب نفعا كبيرا على المستوى المادي، كي تضطر للجوء له.

وتابع سيلفرز: "هذا لا يعد هدفا للمستشفيات لكي تجازف بمصداقيتها وإنسانيها من أجله، حتى لو كنت تعتقد ذلك، فتضخيم أعداد المصابين والوفيات لن يحدث فرقا كبيرا بالنسبة لإيراداتها، فهذه ليست الطريقة لإخراج نفسها من مربع الخسارة أو تعويضها عن التبرعات".

وتواصل الموقع الأمريكي المتخصص في التقصي عن الحقائق، مع 12 مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان جميع الردود على الادعاء بأنه "مناف للتصديق تمامًا"، إذ قالت جمعية مستشفيات أوهايو إنه لم يصلها تقارير أو شكاوى عن حالات سوء الإبلاغ عن أعداد المصابين أو الوفيات في الولاية الأمريكية.