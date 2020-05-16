 لحقت برضيعها.. وفاة مصابة كورونا في مستشفى العجمي بالإسكندرية - بوابة الشروق
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لحقت برضيعها.. وفاة مصابة كورونا في مستشفى العجمي بالإسكندرية

هدى الساعاتي:
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 3:34 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 3:34 م

قال الدكتور محمد حسان من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في الإسكندرية، إن سيدة مصابة بفيروس كورونا "أ. أ."، توفت، وكانت قد وضعت مولودها في مستشفى عزل العجمي المركزي وتوفى قبلها بيومين.

وأضاف حسان، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن المتوفية كان عمرها 30 عاما، ودخلت المستشفى قبل الولادة بحوالي 8 أيام، كانت في أول الشهر الثامن لحملها، وكانت حالتها غير مستقرة، ومع تدهور حالتها تم نقلها إلى العناية المركزة لتكون تحت جهاز التنفس الصناعي، وولدت في الشهر الثامن من خلال فريق طبي بالمستشفى، وانتقلت ومولودها بعدها إلى العناية وتوفت متأثرة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مولودها توفى قبلها بيومين دون معرفة السبب؛ لأن المسحة الأولى للكشف عن الفيروس كانت سلبية، وتوفى قبل أخذ الثانية.

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