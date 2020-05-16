رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق «تحيا مصر» أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية

القافلة تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية في 16 محافظة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي حول تفاصيل المرحلة الثالثة من المبادرة، التي يعتبرها الصندوق أكبر قافلة إنسانية في تاريخه، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و20 مؤسسة مجتمع مدني وطنية، وأوضح أنها تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة، هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، ومطروح، والأقصر، والغربية، والقليوبية، والوادي الجديد، والشرقية، والدقهلية، والجيزة.

وتمت الاشارة الى أن القافلة تقوم على محورين، الأول يتضمن توزيع مساعدات غذائية وملابس، تتضمن 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بإجمالي 3 آلاف طن مواد غذائية، و 130 طن دواجن، و100 طن خضراوات، و300 ألف قطعة حلوى للأطفال، و100 ألف قطعة ملابس جديدة، أما المحور الثاني فيستهدف ضخ المستلزمات الطبية لدعم 26 مستشفى حميات وصدر في 23 محافظة، وسيتم توجيه القافلة إلى المستودعات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتتضمن المستلزمات الطبية 20 بوابة تعقيم، و10 آلاف عبوة تعقيم، وألف كاشف طبي، و50 ألف كمامة طبية.

وقام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بتفقد خيام تعرض نماذج مكونات القافلة الانسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وقام بقص الشريط ايذاناً ببدء انطلاق السيارات الى وجهتها لمختلف المحافظات.

وثمن رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة التي تعد تتويجا لتعاون وثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان هذا هو دأب المصريين الذين توحدهم الأزمات ويكونون أقوى وأشد في مواجهة المحن، مشيدا بالكميات الكبيرة من السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية في هذه القافلة الانسانية التي ستصل الى محتاجيها في مختلف المحافظات.

وبشأن تفاصيل مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: ترتكز على محوري عمل، أولاً "دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس"، وثانياً "دعم الاسر الأولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة"، وخصص لها صندوق تحيا مصر حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

ويهدف المحور الأول للمبادرة "حملة دعم القطاع الطبي"، إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل، حتى نكون على استعداد لاستيعاب طوارىء المرحلة التي نمر بها حاليا.

ومنذ إطلاق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة الشراء الموحد، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يُدبرها الصندوق سواء من خلال التبرعات المادية أو التبرعات العينية للمشاركين في المبادرة. وتكللت تلك الجهود بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس اصطناعي، و100 ألف كمامة، و15 ألف كمامة "n95"، وعشرات الأطنان من المواد المطهرة.

أما المحور الثاني "حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة (قوافل الخير)"، فيهدف إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقاً مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك من خلال إطلاق قوافل الخير.

وقدم تم اطلاق فعاليات المرحلة الأولى من قوافل الخير يوم السبت الموافق 19/4/2020 بتوزيع قوافل غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة شهر رمضان المعظم، تضمنت توزيع 26 طنا من اللحوم، و120 طنا من الخضراوات، و30 ألف كرتونة من المواد الغذائية، و1300 كرتونة من مستلزمات التطهير، حيث تم توزيعها في مناطق عديدة شملت محافظات: الفيوم، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، وفي مقابر الإمام الشافعي، ومراسي الصيادين من الوراق إلى المعادي، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وفي قرية المعتمدية بالجيزة، وفي دور الرعاية الاجتماعية، وفي مؤسسات المجتمع المدني.

أما إطلاق المرحلة الثانية من قوافل الخير فقد تم يوم الجمعة الموافق 1/5/2020 من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإعلام، وذلك لتوزيع عدد 150 ألف كرتونة مواد غذائية، وكذا 150 طن لحوم، و33 طن مطهرات على 22 محافظة، هي: الوادي الجديد، ومطروح، وأسوان، وجنوب سيناء، والبحيرة، والبحر الأحمر، وبني سويف، وقنا، والمنيا، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم التنويه بان قوافل الخير قامت بتوزيع ألف وجبة إفطار صائم يوميًا طوال شهر رمضان المعظم بالتعاون مع شركة أمريكانا على كل من مستشفيات العزل الصحي، ودور رعاية أطفال بلا مأوى، وسكان المقابر بالإمام الشافعي، هذا وقد تم الاتفاق على زيادة عدد الوجبات لتصل إلى 1600 وجبة يوميًا.