يستأنف فريق بايرن ميونخ، مبارياته غدًا الأحد، عندما يلاقي فريق يونيون برلين، في إطار منافسات الجولة الـ26 من البوندسليجا.

وكانت البوندسليجا هى أولى الدوريات الكبرى التي تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف التي استمرت قرابة الشهرين، بسبب أزمة جائجة فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي في جميع دول العالم.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن توماس مولر، مهاجم فريق بايرن ميونخ، حقق أكبر معدل مشاركة في الأهداف من أى لاعب آخر في فريقه بالبوندسليجا، منذ تولي هانز فليك المسئولية الفنية الفريق البافاري.

ساهم مولر في 18 هدفا، حيث سجل 6 أهداف، وصنع 12 هدفًا لزملائه.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر جدول مسابقة البوندسليجا برصيد 55 نقطة.