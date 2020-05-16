بريطانيا تسجل 468 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34466 حالة

أعلنت بريطانيا -اليوم السبت- تسجيل 468 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و466 حالة.

ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أعلنت، الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية تفشيه في البلاد إلى نحو 34 ألف حالة، وذلك بعد تسجيل 384 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "حتى الساعة الخامسة من مساء 14 مايو، بين هؤلاء الذين جاءت اختباراتهم لفيروس كورونا إيجابية، في جميع القطاعات، توفي نحو 33 ألفا و998" شخصا، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 236 ألفا و711 حالة.