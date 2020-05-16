استطلاع: القطاع الصناعي في ألمانيا يجمد استثماراته بسبب كورونا

كشف استطلاع حديث، أن أزمة وباء كورونا قد خلفت تداعيات بالغة على الخطط الاستثمارية للشركات الصناعية، حيث يعتزم الكثير منها شطب وظائف.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن نحو 50% من الشركات الصناعية تعتزم تجميد استثماراتها، أو خفض موازناتها.

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة من ينوي ذلك الثلث بين الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن ألف.

وتحدث رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، عن "أرقام مفزعة"، حيث قال إن قطاع الصناعة الألماني هو في المعتاد "محرك الابتكار" وهو يستثمر في البحث العلمي والتطوير على نحو ليس له مثيل في أي قطاع آخر.

وأوضح شفايتسر، أنه لا يوجد قطاع آخر يعتزم خفض خطط استثماراته حاليا بنفس قدر قطاع الصناعة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أنه في القطاع الاقتصادي بأكمله تعتزم 36% من الشركات خفض استثماراتها، كما ستضطر 43% إلى خفض نفقاتها، و35% شطب وظائف.

وقال شفايتسر: "يقلقني الأمر كثيرا عندما تضطر شركات صناعية الآن إلى التقشف في مستقبلها".

وتسببت أزمة كورونا في دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 6% لعام 2020 ككل.