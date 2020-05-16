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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 حالة.

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر حسابها على تويتر، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر -74 عاما- وكان يتلقي الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 1547 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30972.

ولفتت إلى تسجيل 242 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 3788 حالة.