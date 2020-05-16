 رئيس الإسماعيلي: بيع باهر المحمدي؟ شائعة لتحريض اللاعبين ضد النادي - بوابة الشروق
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رئيس الإسماعيلي: بيع باهر المحمدي؟ شائعة لتحريض اللاعبين ضد النادي


نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 5:41 ص | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 5:51 ص

قال إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة إن ما يتردد بشأن إمكانية التفريط في باهر المحمدي أو بعض لاعبي الفريق في الفترة القادمة، أمر عاري تماما من الصحة.

وأضاف عثمان في بيان رسمي "إنها شائعات تتردد لإثارة الرأي العام ومحاولة لتحريض اللاعبين ضد أنديتهم، مما يؤثر على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الأقاليم التي تحاول الاحتفاظ بلاعبيها سعيا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية".

ونوه البيان إلى تصريح سابق لرئيس نادي الإسماعيلي في 4 أبريل الماضي، يؤكد أنه لا نية للاستغناء عن أي لاعب قبل تحقيق بطولة للفريق.


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