استطلاع: 10% من تجار التجزئة في ألمانيا يخشون الإفلاس

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رغم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، أعرب 10% من تجار التجزئة في ألمانيا عن مخاوفهم من مواجهة الإفلاس.

وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية مطلع الشهر الجاري، وشمل نحو 10 آلاف شركة، ذكر 40% من المشاركين أنهم يعتزمون تقليص استثماراتهم هذا العام.

وشكا حوالي ثلث المشاركين من نقص السيولة المالية.

وقال إيليا نوتناجل من الإدارة التنفيذية للغرفة: "هذه نتيجة مفزعة"، مضيفا أن الحل السليم هو إطلاق حزمة إجراءات شاملة لتخفيف الأعباء عن الشركات.

وتتوقع 50% من الشركات عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته خلال هذا العام، ويتوقع 78% من تجار التجزئة تراجعا في الإيرادات خلال 2020. وكانت نسبة من توقعوا ذلك في مارس الماضي 82%.

وذكر أقل من ثلث التجار أنهم تضرروا بشدة من الأزمة لدرجة اضطرتهم إلى شطب عمالة.

وتعاني الشركات من تراجع حاد في الطلب في ظل استمرار التكاليف المرتفعة.