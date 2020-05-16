عقب أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، على حديث إيناس الدغيدي بأن جمالات أسامة الشيخ وعقود المسلسلات التي لم تحقق نجاحًا كانت سببًا في إهدار 20 مليون جنيه من ميزانية التليفزيون، قائلًا: «الـ 20 مليون هذه كانت تهمه وُجهت إلي في 2011».

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أنه حوكم بسبب قضية الـ 20 مليون في قضيتين، متابعًا: «مجموع الخسائر التي ادعوها 20 مليون برأتني منها محكمة النقض نهائيًا».

وعن تسبب إيناس الدغيدي في سجنه، أوضح «الشيخ» أنها كانت أحد الأسباب وليست السبب الوحيد، مضيفًا: «عملنا برنامج لها اسمه الجريئة، وهي كانت لديها مشروع قبلها بحوالي عامين لعمل قناة الجريئة، وأنا شعرت بالغيرة، لأن الاسم حلو فقولنا نحرقهولها ونخليها تعمل البرنامج».

واستطرد: «قالوا إن إيناس الدغيدي تقاضت أجرًا عاليًا، فأجبت أن الأجر غير مرتفع، لأنها أهم مخرجة سينمائية نسائية في العالم العربي وامرأة مثقفة، وعلى المستوى الإنتاجي لم يُدفع أموال للضيوف، لأنها هي من كانت تأتي بهم، فكنت أرى أننا المستفيدون أكثر منها».