مسؤول ألماني: لن نلزم المواطنين بتلقي لقاح مضاد لكورونا

ذكر رئيس ديوان المستشارية في برلين هيلجه براون، أنه لن يكون في ألمانيا إلزام بتلقي المواطنين لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد حال توفره.

وقال براون، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إنه عندما يتوفر لقاح سيكون من الجيد أن يتلقاه كثير من الناس، لكن هذا أمر يقرره كل شخص بنفسه، مضيفا: "من لا يرد ذلك، يتعين عليه تحمل خطورة العدوى بنفسه".

وأعرب براون، عن أمله في توفر لقاح للمواطنين خلال مطلع العام المقبل أو منتصفه، مضيفا أنه حينها يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقيم براون الجهود الحالية لمكافحة الفيروس في ألمانيا بأنها "ناجحة للغاية"، موضحا أن قطاعا كبيرا من المواطنين يتعاملون بانضباط مع قيود الاختلاط الاجتماعي.

وفي المقابل، أضاف براون، الذي كان يعمل أيضا طبيبا: "من منظور طبي، يثير السفر والاختلاط بالآخرين شعورا بالانزعاج لدي - هنا لا ينبغي أن نتصرف بجرأة، الخبرات الحالية أظهرت أن هذا يلعب دورا كبيرا في انتشار الفيروس".

ووصف براون التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بأنها "فادحة للغاية"، مؤكدا ضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة عجلة الاقتصاد للدوران عقب برنامج المساعدات الذي أطلقته الدولة كخطوة أولى في مواجهة الأزمة.

وفي الوقت نفسه، رفض براون في هذا السياق التوزيع العشوائي للأموال على المواطنين، موضحا أن الأمر لا يتعلق كثيرا الآن بالاستهلاك قصير الأمد، بل بالاستثمارات المستدامة، قائلا: "يمكنني أيضا طمأنة كل من يشعر بقلق إزاء قضية المناخ. أرى أنه يتعين ضخ حوافز اقتصادية في المكان الذي يمكنه أن يساعد في تحقيق المزيد من أهداف حماية المناخ".