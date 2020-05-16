محافظ شمال سيناء: عجلة التنمية بدأت تسير ولن تعود للخلف إطلاقا -فيديو

شوشة: شمال سيناء نظيفة من كورونا

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن عجلة التنمية في سيناء بدأت تسير ولن تعود للخلف إطلاقًا، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تتكلف مبالغ هائلة؛ لذا تتولاها الحكومة لأن القطاع الخاص لا يستطيع تحمل تكاليفها، على حد تعبيره.

وأضاف «شوشة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر «الفضائية المصرية»، صباح السبت: «نسير في مجالات استثمار عديدة والتأكيد في هذه الأيام على الاستثمار الزراعي سواء عن طريق التجمعات التنموية البدوية والتنموية المتكاملة أو أراضي ترعة السلام»، متابعًا: «التنمية الزراعية ستكون قاطرة لباقي أنواع التنمية».

وأشار إلى أن منطقة شمال سيناء كانت في السابق تعاني من مشكلة في الكهرباء، لافتًا إلى بدء العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على إيجاد أكثر من مصدر للكهرباء بالمحافظة.

وعن تطورات أزمة كورونا، أوضح أن شمال سيناء من محافظات مصر القلائل التي لم تظهر بها إصابات بالفيروس المستجد، إلا حالة واحدة لشخص قادم من الخارج، معقبًا: «محافظة شمال سيناء نظيفة من كورونا».