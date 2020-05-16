ضخ البنك المركزي لـ20 مليار جنيه في البورصة المصرية يساندها

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ما ساعد مصر في الاستقرار خلال جائحة كورونا

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن آليات عمل الاقتصاد المصري بخير، مشيرًا إلى أن مصر السادسة على مستوى 18 دولة نجوا من سلبية النمو.

وأضاف في مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعت أن معدل النمو المنتظر في مصر سينمو بنسبة 4.4% برغم تداعيات جائحة كورونا بنهاية العام المالي «2019-2020»، موضحًا أن معدلات النمو تعني أن هناك قطاعات تنمو في مصر.

وأوضح أن استحواذ البنك المركزي من خلال بنكي مصر والأهلي على ما يقرب من 45% من ودائع مصر، منع المضاربة على الدولار في السوق.

وتابع أن انتقاد ضخ البنك المركزي لـ20 مليار جنيه في البورصة غير سليم، لافتًا إلى أن ذلك المبلغ يمثل مساندة للبورصة المصرية.

وذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ما ساعد مصر في الاستقرار خلال جائحة كورونا، قائلًا إن ذلك النجاح جاء نتيجة لتعاون مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، قد أكدت تصنيف مصر عند B2 وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن «تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل خلال فترة جائحة فيروس كورونا».

وأضاف التقرير: «الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي، والانتشار السريع والواسع النطاق لكورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، خلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات».

وأشارت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وأن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة في مصر وفاتورة الفائدة المرتفعة زادت من الضغط على التمويل.

وشددت «موديز» على أن «التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية من شأنه أن يدعم الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل التحسن السريع في المقاييس المالية المصرية».