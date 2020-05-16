الأهلي يحتفل بذكرى فوزه على الزمالك 6-1

أحيا النادي الأهلي ذكرى فوزه على الزمالك 6-1 وذلك عن طريق تغطية المباراة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا تاريخيا على منافسه الزمالك 6-1 فى الجولة 22 من منافسات موسم 2001-2002 فى مثل هذا اليوم 16 مايو عام 2002.

وكتب الأهلي عبر صفحاته الرسمية على فيس بوك موعد المباراة ثم قام بنشر التشكيل الذى بدأ به اللقاء .

وفى نفس موعد المباراة قام بتغطية مباشرة لإعادة إحياة المباراة من جديد مع نشر فيديوهات الأهداف فى مواعيد تسجيلها تماما.

وسجل اهداف الأهلي فى المباراة رضا شحاتة ، وابراهيم سعيد ، وخالد بيبو 4 أهداف.



