 الأهلي يحتفل بذكرى فوزه على الزمالك 6-1 - بوابة الشروق
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الأهلي يحتفل بذكرى فوزه على الزمالك 6-1

عمرو فهمي
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 9:32 م

أحيا النادي الأهلي ذكرى فوزه على الزمالك 6-1 وذلك عن طريق تغطية المباراة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان الأهلي قد حقق فوزا تاريخيا على منافسه الزمالك 6-1 فى الجولة 22 من منافسات موسم 2001-2002 فى مثل هذا اليوم 16 مايو عام 2002.
وكتب الأهلي عبر صفحاته الرسمية على فيس بوك موعد المباراة ثم قام بنشر التشكيل الذى بدأ به اللقاء .
وفى نفس موعد المباراة قام بتغطية مباشرة لإعادة إحياة المباراة من جديد مع نشر فيديوهات الأهداف فى مواعيد تسجيلها تماما.
وسجل اهداف الأهلي فى المباراة رضا شحاتة ، وابراهيم سعيد ، وخالد بيبو 4 أهداف.


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