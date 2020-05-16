وزير الداخلية الألماني يعارض نموذج الاشتراكيين في إصلاح قانون الانتخابات

عارض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، النموذج الذي يطرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني، لإصلاح قانون الانتخابات.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي اقترح تقليص عدد النواب في البرلمان الألماني "بوندستاج" إلى 690 نائبا، وبالتالي إسقاط بعض المقاعد المباشرة في الدوائر الانتخابية.

وفي خطاب أرسله الوزير الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لرئيس الكتلة البرلمانية لحزبه، ألكساندر دوبرينت، انتقد زيهوفر بصفته الوزير المختص، هذا المقترح، معتبرا إياه غير دستوري.

وفي الخطاب الذي أرسله زيهوفر بتاريخ 7 مايو وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت، وصف الوزير النموذج الذي يقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه "عدول جذري" عن حق التمثيل النسبي الشخصي، والذي يتحدد في الدوائر الانتخابية بموجب التصويت بالأغلبية فقط.

وجاء في الخطاب: "وبالتالي، سيحول هذا دون تخصيص مقاعد فردية مكتسبة وفقا لقواعد التصويت بالأغلبية في الدوائر الانتخابية".

وأوضح زيهوفر أن مثل هذا الحل سيكون معرضا لخطر الطعون الانتخابية مع خطورة بطلان الانتخابات.

ويعارض بشدة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل "التحالف المسيحي" مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أي إصلاح لقانون الانتخابات ينص على تخفيض عدد الدوائر الانتخابية أو على عدم السماح لجميع الفائزين في الدائرة الانتخابية بدخول البرلمان.

وهناك خلاف بين الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي حول هذا الأمر منذ شهور.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الذي ينتمي لحزب ميركل، رالف برينكهاوس، من قبل إنه إذا كان هناك رغبة في إبقاء عدد نواب البرلمان صغيرا، سيتعين معالجة الدوائر الانتخابية عاجلا أم آجلا.