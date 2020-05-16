أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الأعداد إلى 13 ألفًا و802.

وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن الحالات المصابة الجديدة بينهم 156 مصريًا، و208 حالات لكويتيين، والباقي لحالات من جنسيات أخرى.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 107 حالات.

وتجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم أكثر من 4 ملايين و600 ألف شخص، فيما تخطت أعداد الوفيات 308 آلاف.