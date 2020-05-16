مراكز المنيا تزيل 20 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الجمعة، في إزالة 20 حالة تعدٍ بالبناء، منها 6 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 750 مترًا مربعًا، و12 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1704 أمتار مربعة، وحالتي تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 350 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2510 حالة إزالة مبانٍ بمساحة 352644 مترًا مربعًا.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.