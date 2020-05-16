مراكز المنيا تزيل 20 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الجمعة، في إزالة 20 حالة تعدٍ بالبناء، منها 6 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 750 مترًا مربعًا، و12 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1704 أمتار مربعة، وحالتي تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 350 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2510 حالة إزالة مبانٍ بمساحة 352644 مترًا مربعًا.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.