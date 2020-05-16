ذكرت تقارير صحفية مغربية، من مصادر مقربة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القرار الأقرب اتخاذه لعودة مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن القرار الأقرب اتخاذه هو إعلان استنئاف البطولة الأفريقية على مستوى الأندية في بلد محايد، وذلك بناءا على نقاش طويل من أعضاء الكاف.

وأضافت الإذاعة المغربية، أن أعضاء الكاف ناقشوا العديد من الخيارات لعل أبرزها إقامة باقي المباريات في بلد محايد.

وكان الكاف قد أصدر قرارا من قبل بتوقف جميع الأنشطة الرياضية المتعلقة به بشكل تام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أكد أنه من المستحيل عودة اي نشاط رياضي متعلق بالكاف الا بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا مشيرا إلى أن صحة البشر أهم.

وينتظر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المستجدات الأخيرة في مصر والمغرب قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان من المنتظر أن يلتقي الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل يلعب الزمالك ضد الفريق الرجاء البيضاوي، حيث ستقام موقعتي الذهاب في المغرب على أن تقام مباراتي الإياب في مصر بحسب القرعة.