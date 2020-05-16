تطهير 5515 منشأه و 479 شارع بقنا خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الإسبوع الماضى بتطهير عدد 5515 منشأه و 479 شارع و 66 موقف لسيارات الأجرة و 13 موقع للعمل فى مدن بالمحافظة .

أوضحت المهندسه فاطمة احمد رئيس مدينة نقاده انه تم تطهير 2355 منشأه وموقع وذكر أشرف أنور رئيس مدينة قنا انه تم تطهير 894 منشأه وشارع ومن جانبه أوضح الدكتور قدرى الشعينى رئيس مدينة الوقف انه تم تطهير 758 ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف وقال العميد خالد فوزى رئيس مدينة قوص انه تم تطهير 632 منشأه .

وأضاف خالد عويس رئيس مدينة ابوتشت انه تم تطهير 552 منشأه وموقع ومن جانبه قال العميد احمد ابوبكر رئيس مدينة فرشوط انه تمت أعمال التطهير فى 343 منشأه.

وأوضح محمد موسى رئيس مدينة قفط انه تم تطهير 287 منشأه وشارع بالمدينة كما تم تطهير 252 منشأه وشارع بمدينة نجع حمادى وفق ما صرح به عبداللاه احمد رئيس المدينة

وأكد الداودي أن ذلك يأتي في اطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد موجها رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس .